Нужен верстальщик на проект

Сайт https://www.motostart.com.ua Нужно доделать мелкие работы. [list=1][*]Перевести в укр версии внизу "Товари з цієї ж категорії"[*]ошибки в консоли[*]Настроить отзывы под товарами[*]Alt для всех изображений, включая товары, логотипы и т.д.[*]В моб версии фото на странице товара нужно ...