Сверстать корпоративный сайт

Необходима адаптивная верстка многостраничного сайта. Верстка будет натягиваться на Bitrix. Полный пакет страниц в формате psd отправлю кандидатам. Использование Bootstrap4. Ежедневный отчет о проделанной работе. Строгое соответствие макету. Соблюдение сроков работы. Оплата поэтапно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать сайт компании, состоящий из 5 страниц. Есть немного инфографики.
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