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страница с адаптацией под все устройства, есть готовый вариант, нужно доделать... подписать в коде где и что можно менять, т.е. цвет, размер шрифта, урл с центральной картинки
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