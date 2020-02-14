1) Нужен спец с айфоном, который поправит отображение полей «откуда» и «куда» (Яндекс API) в калькуляторе именно на айфоне. На адроиде все ок, а на айфоне они не отображаются совсем (скриншоты) 2) Шапка «наезжает» на обложку ...
Срочная работа по вёрстке всплывающего блока с сообщением! JS HTML
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Срочная работа по вёрстке всплывающего блока с сообщением!
Работы на 1час, подробности в ЛС
Оплата по факту готовности, бюджет 5$
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