Верстка макетов по PSD (блог и баннер)

$40
HTML-версткаЗавершен1 заявка142 просмотра
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Нужно сверстать полностью макеты "Информационный раздел.psd", "Страница блога.psd" и "Блог.psd". 

Срок: 17-18 февраля. 

4 года назад
aguru_studio
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
exzolink
Максим 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$40
3 дня
WMZ
Сделано отлично, и верстка проработна до самых мелочей и на всех девайсах! Буду предлагать заказы еще!
Отличный заказчик, работаем не первый раз. Всегда четкие и понятные задачи, всегда на связи, с оплатой проблем нет. Рекомендую)