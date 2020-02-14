Нужно доделать сайт

Есть действующий сайт (не мой. адрес дам)

Сайт простой, скачал его HTTrack-ом, локально сайт работает, но не всё...

Мне нужно что бы работало всё как на сайте в сети:

А именно

1) Правильная работа "корзины"

а) Подсчет количества товара

б) Подсчёт общей суммы

в) Очистка корзины

и т.д. все как на сайте

2) Работа "Поиска"

Все исходные файлы (которые скачал HTTrack-ом), веб адрес действующего сайта, всё что нужно вообщем предоставлю.