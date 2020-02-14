Вёрстка и интеграция с WP

Добрый день.Надо сверстать и интегрировать с CMS Wordpress шаблон.2 типовых страницы + адаптивная версия для каждой.Всего страниц будет 10 (1 страница - главная, остальные - одинаковые (на одном шаблоне)), различие только в тексте), идеально, если наполните контентом (текстом).Помочь с интеграцией с CRM Bitrix (чтобы передавались заявки и UTM метки).ТЗ от меня нет, всё обсуждаем. Ваша задача получить от меня ответы на все

важные вопросы, чтобы потом не столкнутся "этого в тз не было".https://drive.google.com/drive/folders/1WMTU9WxKDhh6M88subB3xRpDSlUP_Nq4?usp=sharingВ первую очередь рассматриваю кандидатов с 5+ проектов на Wordpress

(верстка, интеграция, адаптив), которые могут предоставить ссылки на эти

проекты (или уже стоят в портфолио).Сроки сжатые - хотелось бы 3 дня + правкиpsСейчас адаптив - кусками из Jpeg, десктоп - нормальный PSD по слоям.Возможно, потребуется сначала адаптив таки собрать в PSD.