Поправить верстку на страничке

$10
HTML-версткаЗавершен6 заявок160 просмотров
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1. Внести небольшие изменения в верстку страницы, нужно чтоб форма ввода немного по-другому отображалась.

2. На сайте есть поле ввода, в которое пользователь вводит номер телефона

Нужно настроить плейсхолдер вида "(XXX)-XXX-XX-XX", где X цифры. Чтоб пользователь с мобильного мог вводить только цифры.

4 года назад
pk2002
Павел 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
все отлично, рекомендую
Отличный заказчик, рекомендую