Поправить верстку на страничке

Доброго времени суток.Меня зовут Фармон.Прошел курсы верстки в skillbox.ru.Хочу много практики под руководством ментора.Буду очень признателен и готов работать за Знания. В процессе обучения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Внести небольшие изменения в верстку страницы, нужно чтоб форма ввода немного по-другому отображалась.
2. На сайте есть поле ввода, в которое пользователь вводит номер телефона
Нужно настроить плейсхолдер вида "(XXX)-XXX-XX-XX", где X цифры. Чтоб пользователь с мобильного мог вводить только цифры.
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