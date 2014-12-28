Нужно доработать скрипт для ютуба https://github.com/Niedzwiedzw/youtube-publish-drafts Доделать чтоб была возможность публиковать видео как запланированные с выбором случайной даты и времени из диапазона, указанного в конфиге. Т.е. я указываю в переменных дату и время начальное и дату ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужна помощь в настройке терминального сервера ОС Windows Server 2019Системное администрирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
1. Внести небольшие изменения в верстку страницы, нужно чтоб форма ввода немного по-другому отображалась. 2. На сайте есть поле ввода, в которое пользователь вводит номер телефона Нужно настроить плейсхолдер вида "(XXX)-XXX-XX-XX", где X цифры. Чтоб пользователь с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
На vps digitalocean нужно настроить LAMP, phpmyadmin, а также скрипт для работы с пушами pushmaze Есть детальная инструкция в pdfСистемное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно разработать приложение, аналогичное https://play.google.com/store/apps/details?id=app.top.ideas.bussiness.startups.slots Видео работы приложения-образца: https://drive.google.com/open?id=1Kv1PuXjc9QHNZfD1zMpMFE9_FAEe-TBrМобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести с английского на русский и озвучить кулинарный курс. Курс разбит на 36 видео. Пример видео можно глянуть здесь [url=https://www.masterclass.com/classes/thomas-keller-teaches-cooking-techniques]https://www.masterclass.com/classes/thomas-keller-teaches-cooking-techniques[/url] Общий объем видео 414 минут. Пишите свои расценки. Возможна оплата по частямПереводы14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Доработать яваскрипт код для автопроигрывания звука при загрузке html странице на смартфонах с ОС Android версий 6.0 и выше. Файлы в архиве. Код из архива протестирован на версиях андроида 4.х и 5.х, звук проигрывается при загрузке страницы. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $2000
Имеется бесплатный трекер https://www.cpatracker.ru/ Необходимо доработать в нем систему отчетов, плюс мелкие правки по постбекам. Хотелось бы в итоге получить возможность строить многоуровневые отчеты (до 3 уровней) В идеале как в voluum (https://voluum.com/). Отчеты можно глянуть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 3 уникальных истории от первого лица. Каждая по 600-800 слов. План историй и пример смотрите в файле. Срок 2 дняКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Нужен человек для написания ряда парсеров под социальную сеть Одноклассники. Подробности и технические задания при перепискеВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сверстать страничку как на рисунке. Основной контент в iframe (помечено на рисунке как IFRAME). Нижняя панель с формой подписки должна быть привязана к нижнему краю окна браузера и не сдвигаться при прокрутке основной части. Пример похожей ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен скрипт на php для вебсайта. Задача скрипта определить залогинен ли посетитель в Одноклассниках. Если залогинен - отправляем на одну страницу, если нет - на другую. Указывайте цену и контактные данныеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарисовать баннер размером 600x400 для рекламы акции Подробности выбранному исполнителю Пишите сроки и расценкиБаннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо разработать сервис для создания мемов (картинок с надписями). Пример подобного сервиса http://memecrunch.com ТЗ прилагается. Указывайте цену и срокиВеб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно адаптировать 2 шаблона под систему apishops.com. Попрописывать переменные, привести форму заказа и меню в необходимый для апишопс вид. Примеры сайтов на исходных шаблонах http://homawoody.com http://irongym-pro.com/ Пример нестандартного шаблона апишопс http://talkhamstertoy.ru Стандартный шаблон имеет вид http://ironsm.apishops.ru/ Исходные файлы данного шаблона смотрите ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Красивым поставленным женским голосом озвучить текст из 17 слов. Прилагается в файле Результатом должен быть wav-файл. Пример озвучки мужским голосом - в прикрепленном аудиофайле Оставляйте skype для голосовой связи.Озвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Для сайта необходимо разработать модуль, определяющий авторизирован ли пользователь во Вконтакте или нет. Пример реализации данного функционала для Facebook смотрите в файле. Нужен аналогичный функционал для Вконтакте. Указывайте свою цену, сроки и контакты.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть 3 флеш-игры, нужно немного доработать их по моим требованиям. В основном работа заключается в удалении лишних кадров c рекламой. Детали при переписке.Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать на php скрипт для сокращения ссылок через сервис bitly.com. Скрипт должен эмулировать сабмит формы на странице https://bitly.com/ и получения сокращенной ссылки. Сложность задачи в том что один из параметров формы получается через js. Требования: 1. Поддержка прокси 2. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходим человек, который будет делать шаблоны для простенькой самописной CMS. Шаблоны из себя представляют файлики с html кодом и вставками на php. Для написания шаблонов необходимо будет минимально разобраться с CMS, код на php. В качестве заготовок для ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад