Нужно доработать скрипт для ютуба https://github.com/Niedzwiedzw/youtube-publish-drafts Доделать чтоб была возможность публиковать видео как запланированные с выбором случайной даты и времени из диапазона, указанного в конфиге. Т.е. я указываю в переменных дату и время начальное и дату ...