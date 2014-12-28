pk2002

Павел pk2002

 
43 годаУкраина/Хмельницкий
17 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать скрипт на js

    Нужно доработать скрипт для ютуба https://github.com/Niedzwiedzw/youtube-publish-drafts Доделать чтоб была возможность публиковать видео как запланированные с выбором случайной даты и времени из диапазона, указанного в конфиге. Т.е. я указываю в переменных дату и время начальное и дату ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Поправить верстку на страничке

    $10

    1. Внести небольшие изменения в верстку страницы, нужно чтоб форма ввода немного по-другому отображалась. 2. На сайте есть поле ввода, в которое пользователь вводит номер телефона Нужно настроить плейсхолдер вида "(XXX)-XXX-XX-XX", где X цифры. Чтоб пользователь с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевод с англ. на рус. + озвучка видео

    Нужно перевести с английского на русский и озвучить кулинарный курс. Курс разбит на 36 видео. Пример видео можно глянуть здесь [url=https://www.masterclass.com/classes/thomas-keller-teaches-cooking-techniques]https://www.masterclass.com/classes/thomas-keller-teaches-cooking-techniques[/url] Общий объем видео 414 минут. Пишите свои расценки. Возможна оплата по частям

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать яваскрипт для проигрывания звука

    $50

    Доработать яваскрипт код для автопроигрывания звука при загрузке html странице на смартфонах с ОС Android версий 6.0 и выше. Файлы в архиве. Код из архива протестирован на версиях андроида 4.х и 5.х, звук проигрывается при загрузке страницы. ...

    AndroidHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходима доработка cpatracker

    $2000

    Имеется бесплатный трекер https://www.cpatracker.ru/ Необходимо доработать в нем систему отчетов, плюс мелкие правки по постбекам. Хотелось бы в итоге получить возможность строить многоуровневые отчеты (до 3 уровней) В идеале как в voluum (https://voluum.com/). Отчеты можно глянуть ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка странички с формой подписки

    $50

    Необходимо сверстать страничку как на рисунке. Основной контент в iframe (помечено на рисунке как IFRAME). Нижняя панель с формой подписки должна быть привязана к нижнему краю окна браузера и не сдвигаться при прокрутке основной части. Пример похожей ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Определение залогинен ли юзер в Одноклассниках

    $100

    Нужен скрипт на php для вебсайта. Задача скрипта определить залогинен ли посетитель в Одноклассниках. Если залогинен - отправляем на одну страницу, если нет - на другую. Указывайте цену и контактные данные

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать баннер для сайта

    Необходимо нарисовать баннер размером 600x400 для рекламы акции Подробности выбранному исполнителю Пишите сроки и расценки

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Адаптировать 2 шаблона под Apishops

    $100

    Нужно адаптировать 2 шаблона под систему apishops.com. Попрописывать переменные, привести форму заказа и меню в необходимый для апишопс вид. Примеры сайтов на исходных шаблонах http://homawoody.com http://irongym-pro.com/ Пример нестандартного шаблона апишопс http://talkhamstertoy.ru Стандартный шаблон имеет вид http://ironsm.apishops.ru/ Исходные файлы данного шаблона смотрите ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Озвучить текст из 17 слов

    $50

    Красивым поставленным женским голосом озвучить текст из 17 слов. Прилагается в файле Результатом должен быть wav-файл. Пример озвучки мужским голосом - в прикрепленном аудиофайле Оставляйте skype для голосовой связи.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Определение авторизации пользователя в ВК

    $100

    Для сайта необходимо разработать модуль, определяющий авторизирован ли пользователь во Вконтакте или нет. Пример реализации данного функционала для Facebook смотрите в файле. Нужен аналогичный функционал для Вконтакте. Указывайте свою цену, сроки и контакты.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать флешки

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть 3 флеш-игры, нужно немного доработать их по моим требованиям. В основном работа заключается в удалении лишних кадров c рекламой. Детали при переписке.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срипт на php для работы с bitly.com

    Необходимо написать на php скрипт для сокращения ссылок через сервис bitly.com. Скрипт должен эмулировать сабмит формы на странице https://bitly.com/ и получения сокращенной ссылки. Сложность задачи в том что один из параметров формы получается через js. Требования: 1. Поддержка прокси 2. ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание шаблонов для самописной CMS

    $250

    Необходим человек, который будет делать шаблоны для простенькой самописной CMS. Шаблоны из себя представляют файлики с html кодом и вставками на php. Для написания шаблонов необходимо будет минимально разобраться с CMS, код на php. В качестве заготовок для ...

    PHPHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
LamanrisDev
Атай 
24 годаКиргизия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
2 года назад
Доработать скрипт на js
Всё отлично, никаких претензий. Рекомендую всем сотрудничать.
Все супер. Быстро и качественно, учел все пожелания
Ответный отзыв
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Поправить верстку на страничке
Отличный заказчик, рекомендую
все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Настроить vps
Очень рад работать с Павлом! всегда на связи, мгновенная оплата
Работа выполнена быстро и качественно. Сотрудничеством доволен. Буду обращаться и в дальнейшем.
Ответный отзыв
tati_write
Татьяна 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Написать 3 уникальных истории
Приятный в общении заказчик, понятное ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
ice21zero
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Настройка маршрутизации на Win2003
спасибо за работу
Профессионал своего дела, вместе быстро разобрались с проблемой.
Ответный отзыв