Нужен рерайт статьи ~ 5000 знаков. Желательно сегодня. Оплата 300 руб. Подробности в привате.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 3 уникальных истории от первого лица.
Каждая по 600-800 слов.
План историй и пример смотрите в файле.
Срок 2 дня
- Похожие заказы
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Учебное пособие должно быть подготовлено в соответствие с государственным образовательным стандартом. В пособие включены материалы для подготовки и проведения практических занятий по всем разделам дисциплины. В пособии представлены основные сведения о роли информационных технологий в ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для нового сайта www.protyres.by нужен копирайт/рерайт текста для страниц Сообщите информацию по ценам и срокамЗавершен9 лет назад
- $30
Нужны текст для яд. Ядро есть, нужно написать около 100 текстовок + заголовки. Тексты должны цеплять и мотивировать, ну вы сами все знаете...Завершен9 лет назад
Статья про чехлы для iPhone iPad MacBook (только эти гаджеты) от фирмы Sena http://www.senacases.com/ Сделать упор на эксклюзивность, качество материалов, ручной труд. Немного истории фирмы. Вставить микро обзоры таких моделей: http://www.senacases.com/product/magnet-flipper-iphone-6/ http://www.senacases.com/product/ultraslim-classic-iphone-6/ http://www.senacases.com/product/ellie-ultraslim-iphone-6/ http://www.senacases.com/product/heritage-lugano-iphone-6/ http://www.senacases.com/product/ellie-ultra-thin-snap-iphone-6/ http://www.senacases.com/product/heritage-ultraslim-iphone-6/ Объем до 10000 символов. Статьи с грамматическими, ...Завершен9 лет назад
Будут 2 похожие страницы: http://ticketbest.ru/festival/13431.html для которых необходим текст Тематики: 1. мероприятия в новогодние праздники для взрослых 2. детские мероприятия в новогодние праздникиЗавершен9 лет назад
Я создаю сайт, большой, каталог продукции . Сайт мне пишут, сам я мало что в этом понимаю. Парень, который мне делает сайт сказал, что для начала нужно написать статью на главной странице, статью на странице ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует написание оригинальных текстов по омолаживающей терапии.Копирайтинг48 заявокЗакрыт9 лет назад