Статья про чехлы для iPhone iPad MacBook (только эти гаджеты) от фирмы Sena http://www.senacases.com/

Сделать упор на эксклюзивность, качество материалов, ручной труд. Немного истории фирмы. Вставить микро обзоры таких моделей:

http://www.senacases.com/product/magnet-flipper-iphone-6/

http://www.senacases.com/product/ultraslim-classic-iphone-6/

http://www.senacases.com/product/ellie-ultraslim-iphone-6/

http://www.senacases.com/product/heritage-lugano-iphone-6/

http://www.senacases.com/product/ellie-ultra-thin-snap-iphone-6/

http://www.senacases.com/product/heritage-ultraslim-iphone-6/

Объем до 10000 символов. Статьи с грамматическими, стилистическими ошибками и текст про текст потому что это очень крутой текст приниматься не будут.

Сразу пишите сумму за все и сроки.