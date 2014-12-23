Статьи на медицинскую тематику

$610
КопирайтингЗакрыт33 заявки511 просмотров
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Необходимо написать около 100 статей на мед. тематику.

Тематика сайта: лечение в Германий (http://www.alphamed-germany.de/)

Статьи придется писать о заболеваниях, пример: http://mdtur.com/lechenie/neuro/epilepsiya-v-germanii.html

Есть шаблонная структура.

1 статья - 5 у.е. Размер статьи около: 7.5к. Общий бюджет: 500 у.е возможно больше.

9 лет назад
zhandosbai
Жандос 
30 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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