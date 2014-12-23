Несколько заметок/статей для бизнес блога.

Для наполнения сайта периодически требуется делать рерайт новостей с сайтов банков. Например, http://www.vtb24.ru/News/Pages/details.aspx?newsId=15842&geo=moscow или http://www.gazprombank.ru/press/news/420457/ Не нужно другими словами пересказывать каждое предложение. Нужно прочитать текст и изложить его суть другими словами. Доступным языком. Если требуется, тогда можно делать цитаты и ...