Написание статьи на тему - Деоффшоризация не менее 2500 знаков

КопирайтингЗакрыт12 заявок201 просмотр
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Написание статьи. План работы: мы даем название и ключевики для вхождений. 1–2 дня на исполнение. Оценивается: уникальность (не менее 90%), тошнота текста, грамотность, осмысленность.

Предпочтительно, чтобы у вас было юридическое образование.

9 лет назад
annaadvspb
Петр 
54 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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