Текст письма

Нужно написать текст продающего письма, в стиле того, что: "Если Вы закончили покупки к НГ и антикризисной крупы, то пора позаботиться и о ребенке. Магазин Дисконт Беби предлаает и далее по тексту" Ссылка на магазин: http://www.discountbaby63.ru/

Этот текст должен быть подготовлен для рандомизации, т.е. чем больше будет синонимов, тем лучше)))) Оформить нужно так:

{Здравствуйте|Приветствую|Привет} {уважаемые|дорогие} {покупательницы|покупатели}, то есть синонимы через слеш в фигурных скобках, чем больше синонимов, тем лучше.