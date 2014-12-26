Текст письма

Есть проект Винозавр. Хотим запустить там блог. Начнем с историй образования разных винодельческих хозяйств. Ищем авторов которые смогут заполнять наш блог статьями - историями. Оплата за тестовое задание 60 руб за 1000 знаков + 10 руб за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать текст продающего письма, в стиле того, что: "Если Вы закончили покупки к НГ и антикризисной крупы, то пора позаботиться и о ребенке. Магазин Дисконт Беби предлаает и далее по тексту" Ссылка на магазин: http://www.discountbaby63.ru/
Этот текст должен быть подготовлен для рандомизации, т.е. чем больше будет синонимов, тем лучше)))) Оформить нужно так:
{Здравствуйте|Приветствую|Привет} {уважаемые|дорогие} {покупательницы|покупатели}, то есть синонимы через слеш в фигурных скобках, чем больше синонимов, тем лучше.
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