Тексты о дженериках

КопирайтингЗакрыт26 заявок287 просмотров
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Требуются авторы,способные уникализировать медицинские тексты и сделать их легко читаемыми. Приоритет предоставившим ссылку в портфолио на аналогичную работу.

Оплата строго webmoney на R-кошелек после принятия работы, 80р/1000збп. Предоплату не делаю, смотрите отзывы авторов.

9 лет назад
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
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