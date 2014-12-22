Тексты о дженериках

Предлагаю задание для начинающих авторов. Мне нужен очень простой рерайт - уникальный, но смысловая нагрузка низкая, без фактов, без поиска доп.информации, без литературных оборотов - тексты не для людей. Тексты по 1000 знаков без пробелов - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы,способные уникализировать медицинские тексты и сделать их легко читаемыми. Приоритет предоставившим ссылку в портфолио на аналогичную работу.
Оплата строго webmoney на R-кошелек после принятия работы, 80р/1000збп. Предоплату не делаю, смотрите отзывы авторов.
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