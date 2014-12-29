Статья про английский язык

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Здравствуйте!
Хочу Вам предложить небольшую работу. Мне нужна статья (3000 знаков) на тему важности английского языка, изучение…как и где лучше учить с уклоном на то, что в скайпе-это удобней всего. В тексте должно быть две ссылки занятия английским по скайп (http://skyeng.ru) и http://skyeng.ru/english-courses (http://skyeng.ru/english-courses). Текст должен быть уникальным на 100% и тошнотность около 4%.
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