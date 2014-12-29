Статья про английский язык

$10
КопирайтингЗавершен1 заявка181 просмотр
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Здравствуйте!

Хочу Вам предложить небольшую работу. Мне нужна статья (3000 знаков) на тему важности английского языка, изучение…как и где лучше учить с уклоном на то, что в скайпе-это удобней всего. В тексте должно быть две ссылки занятия английским по скайп (http://skyeng.ru) и http://skyeng.ru/english-courses (http://skyeng.ru/english-courses). Текст должен быть уникальным на 100% и тошнотность около 4%.

9 лет назад
Nedugina_N
Анастасия 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
skoobka
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Мне срочно нужна была статья и Анастасия справилась даже быстрее, чем я ожидала) Выполнила все мои требования, как я и просила и очень ответственно отнеслась к работе. Так что рекомендую всем, кому нужны хорошие и качественные, а также быстро написанные статьи!
Спасибо Анастасии за интересную предложенную работу. Рекомендую, как отличного заказчика.
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