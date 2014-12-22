Писать истории винодельческих хозяйств и вин

Есть проект Винозавр. Хотим запустить там блог. Начнем с историй образования разных винодельческих хозяйств.

Ищем авторов которые смогут заполнять наш блог статьями - историями.

Оплата за тестовое задание 60 руб за 1000 знаков + 10 руб за постинг статьи. Пример того как постить нахотидтся тут: http://vinozavr.ru/posting.html Оплата Webmoney Яндекс.Деньги Киви PayPal

Cтатья не для SEO, а для людей. В идеале она должна быть настолько хорошей что бы им захотелось пошарить эту статью в социальные сети или отправить ее другу =).

В качестве теста, попробуйте написать историю создания винодельческого хозяйства vinamaipo.com

Работы очень много. Нужно примерно 2280 историй, каждая не менее 2000 символов.