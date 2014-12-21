Написать Отзывы (5шт)

написать отзывы. сфера услуг на дому.

требование отзыва - должен закрывать основные возражения клиента.

(каждый отзыв - это ключь одного или нескольких возражений для каждого психологического типа клиента).

обьем отзыва - до 2000знаков

требование к исполнителю - готовность обсуждать и обосновывать почему именно так написан отзыв и какое возражение закрываем). а также понятия о психологии продаж, возражениях, психотипов клиентов.

все остальные подробности - в личке

сроки - в течении 2 дней

оплата - договорная

БОНУС - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ

жду ваши предложения, уважаемые психологи)