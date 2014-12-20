Нужны статьи

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: написание интересных статей для женского сайта. Темы: беременность, роды, ребенок и уход за ним. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). Пол — женский. Просьба ...
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Идет набор для написания, статей для сайтов подобных этому http://zarabotay.com.ua/ . Кто в этом разбирается, пишите свои предложения по цене и возможным срокам написания статей. Выберу нескольких человек!
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