Написание статей на электромонтажную тематику.

КопирайтингЗакрыт32 заявки282 просмотра
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Необходимо написать статьи под ключи. Тема электромонтажные работы.

Требование:

Понимание темы.

Написание без воды с использованием современных способов монтажа и их описании.

Придется вникнуть в тему, а не писать от "балды".

Тексты по 2000-3000 знаков.

Желательно подбор фото к статье.

Готов покупать по 400руб. за штуку.

Написание статей
9 лет назад
stanislav02
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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