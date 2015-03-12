30 статей на интересную тему

Ищу автора для написания статей на тему "Лидогенерация" с ключевыми словами. Оплата 50р - 1000 сбп (не обсуждается) Основные правила работы находятся в файле во вложении. Ключевых запросов будет много, они уже разложены по посадочным страницам. Проверка использования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 30 статей на интересную морскую тематику. Статьи похожи друг на друга, так как это по сути описание нескольких Интернет магазинов, но под 30 разных городов.
В каждом тексте необходимо употребить по 5 ключевых слов.
Размеры каждого текста 1500 символов.
Итого: объем 30 * 1500 = 45000 символов.
Бюджет: 1000 руб.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $18
Тексты для сайта http://avtodreamstyle.ru/ Разделы: Главная О нас Авто винил Антигравийная Зеркальная Винилография Оклейка деталей салона Тонировка Брендирование Шумоизоляция: Салон Полировка (нано) По 1000/1200 символов на раздел. Включать в тексты ключевые слова разделов, а так же местонахождение салона «домодедово» Оплата 100 рублей/1000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется блогер с большим опытом работы, для написания оригинальных и интересных статей на узкую тематику авторемонта, техобслуживания, диагностики авто, шиномонтажа, кузовного ремонта, покраски автомобилей и т.п. для корпоративного сайта. Частота написания, не менее 1го материала ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен текст, интересный, захватывающий, чтобы читатель не мог оторваться, чтобы читал в захлеб. Тему скажу позже. Текст нужен большой, на несколько страниц. Сейчас я хочу определиться с исполнителем, посмотреть его работы, на сколько человек интересно пишет тексты. ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. Нужно написать 8 текстов для сайта (примерно 1500 символов каждый). Тематика теплицы, стройматериалы, пиломатериалы, грузоперевозки. Примеры текстов и подробное тех.задание есть.Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен хороший глубокий рерайт вот этой статьи http://studiya-domov.ru/vidi-fundamentov.html Но при этом смысл статьи не должен теряться! И нужно чтобы структура текста естественно отличалась и размер статьи тоже может отличаться (она может стать чуть меньше или чуть ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нам нужен сценарий для ролика (план, описание видеоряда и текст диктора) Время 1,5-2 минутыКопирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $82
Доброе время суток!. Предлагаю работу рерайт фильмов на тематику фильмов (описания). Объем символов 100 000 Настройки полной проверки по адвего: шингл 4 поиск 5, Уникальность текстов: малые описания 88%+ , полный описания 91%+ Предлагайте цену и сроки. Лучший по соотношению ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть прайс лист аудиовизуального оборудования от поставщика. Задача: создать для каждого артикула карточку товара в виде папки, содержащей описание товара, его ключевые характеристики, набор фотографий и плюс руководства пользователей (если руководство пользователя недоступно на русском, ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад