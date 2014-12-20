Тексты для сайта.

КопирайтингЗакрыт9 заявок131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток.

Нужно написать 8 текстов для сайта (примерно 1500 символов каждый).

Тематика теплицы, стройматериалы, пиломатериалы, грузоперевозки. Примеры текстов и подробное тех.задание есть.

Тексты для сайта
9 лет назад
fierija
Вера 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Общение на женском сайте

    $100

    Задача: Работа в разделе «Вопросы-Ответы» женского сайта. Требования: 1. Грамотность. 2. Умение вызвать у собеседника желание продолжать беседу. 3. Создавать провокационные темы, писать сообщения и задавать вопросы, которые вызовут бурную волну обсуждений. 4. Находить информацию для ответов на вопросы, поставленные другими ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно написать интересный текст

    Нужен текст, интересный, захватывающий, чтобы читатель не мог оторваться, чтобы читал в захлеб. Тему скажу позже. Текст нужен большой, на несколько страниц. Сейчас я хочу определиться с исполнителем, посмотреть его работы, на сколько человек интересно пишет тексты. ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт на тему "Виды фундамента для домов и бань из бруса"

    Нужен хороший глубокий рерайт вот этой статьи http://studiya-domov.ru/vidi-fundamentov.html Но при этом смысл статьи не должен теряться! И нужно чтобы структура текста естественно отличалась и размер статьи тоже может отличаться (она может стать чуть меньше или чуть ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт описаний фильмов

    $82

    Доброе время суток!. Предлагаю работу рерайт фильмов на тематику фильмов (описания). Объем символов 100 000 Настройки полной проверки по адвего: шингл 4 поиск 5, Уникальность текстов: малые описания 88%+ , полный описания 91%+ Предлагайте цену и сроки. Лучший по соотношению ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Формирование карточки товара

    Есть прайс лист аудиовизуального оборудования от поставщика. Задача: создать для каждого артикула карточку товара в виде папки, содержащей описание товара, его ключевые характеристики, набор фотографий и плюс руководства пользователей (если руководство пользователя недоступно на русском, ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Коммерческое предложение

    Требуется коммерческое предложение по предоставлению услуг по продвижению товаров и услуг. Рассматриваться будут только исполнителями у которых в портфолио есть коммерческое предложение или готовы его предоставить!

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать на грамотном английском и русском Profile компании

    Необходимо написать в 2х языковых вариантах(рус.+англ.) общую информацию о компании о сфере деятельности, контактную информацию и т.д. Для каждого языка 1000-2000 символов без пробелов. Компания занимается поставкой одежды известных брендов. Пожалуйста сразу указывайте стоимость исполнения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт новостей о знаменитостях

    $200

    Разыскиваются хорошие рерайтеры для долгосрочного сотрудничества и работы над женским проектом. Цель: поиск материалов на сайтах, качественный рерайт «горячих новостей» о звездах и загрузка их на сайт. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад