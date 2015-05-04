Общение на женском сайте

$100
КопирайтингЗавершен44 заявки793 просмотра
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Задача:

Работа в разделе «Вопросы-Ответы» женского сайта.

Требования:

1. Грамотность.

2. Умение вызвать у собеседника желание продолжать беседу.

3. Создавать провокационные темы, писать сообщения и задавать вопросы, которые вызовут бурную волну обсуждений.

4. Находить информацию для ответов на вопросы, поставленные другими участниками.

5. Высокая уникальность сообщений.

Требуется пол женский, если есть ребенок — дополнительный плюс.

Стоимость 1000 символов текста — 35 рублей. Постинг — около 10 сообщений в день.

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС ДЕНЕГ И WEBMONEY РУБЛЕЙ

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ.

9 лет назад
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Kupeta
Галина 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотно и понятно поставлена задача. Оплата в срок. Рекомендую.
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