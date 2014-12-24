Статья о благотворительности

КопирайтингЗавершен11 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание для журналиста. Нужно написать статью о благотворительности с вопросами и ответами. все остальное в личку

9 лет назад
Igorek001
Игорь 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$10
3 дня
Задание выполнено качественно и в срок. Учтены все особенности проекта. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо, Игорь, за проект, который позволил проявить свои знания и продемонстрировать свой опыт в журналистике. Свои обязательства в рамках предварительной договоренности Игорь выполнил в полном объеме. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Описания интим-товаров

    Разыскивается талантливый копирайтер для наполнения сайтов интим-тематики. Желателен опыт написания текстов именно в этой сфере. Нужны чувственные и мотивирующие статьи и описания, которые будет приятно читать потенциальным клиентам. Без пошлости! Резюме очень приветствуется. Жду ваших предложений: цена, ...

    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен качественный копирайт со скриншотами

    Здравствуйте, нужен качественный копирайт со скриншотами и без воды (по символам не ограничиваю), темы: Как прошить новый BIOS материнской платы Как установить Яндекс стартовой страницей в браузере Как подключить ноутбук к телевизору Светомузыка своими руками Остальные скину исполнителю Сроки и цены?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Стенограмма по видеообзору - объективы для телефонов

    Стенограмма - Дословная запись устной речи. Можно писать близко по смыслу своими словами. Примеры видео https://www.youtube.com/watch?v=Psh3jxXeKQ4&amp;list=UUZnB7_Q2WxpsjyfyXlF2P3A Одно видео - 1 статья. Напишите стоимость работы за 1000 збп. Всего 20 видео.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи на сайт

    Требуется написание статей для сайта. Сайт промокодов и купонов promoskidka.in.ua. Нужно написать статью на главную, описание магазинов, возможно новости от магазинов. Пожалуйста, пишите ориентировочные цены.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постить в форуме сообщения

    Добрый день. Я ищу несколько фрилансеров для работы в форуме жилых домов. Необходимо будет отписывать сообщения в форуме (имея всего лишь описание проблемы). Сообщения 100-300 символов. Имея проблему - текст делаете Вы. Жду предложений Желательно копирайтер с Украины. Количество плохих отзывов ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание 5 статей на английском про дизайн интерьеров

    Тематику написания я даю. Нужны качественные и ИНТЕРЕСНЫЕ статьи на английском по 4-5 тысяч знаков. Само собой текст должен быть уникален при проверке шинглами. Просьба в предложениях сразу писать стоимость за 1000 знаков и сроки написания.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 190 коротких статей о татуировках

    $350

    190 коротких тематических статей на тату портал Размер статей: от 1000 до 2500 символов без пробелов. Основное содержание: значение тех или иных татуировок. Тематика интересная, достаточно простая для рерайтинга, материала по теме в интернете много. От исполнителя важны: - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание и размножение текстов

    Написание (индивидуальных) тематических текстов и их размножение. Объем работы 100 индивидуальных текстов. Объем индивидуального текста 1500 символов. Каждый индивидуальный текст нужно будет видоизменять размножая его до 5 шт. Для начала и проверки качества работы предлагаю начать с 10 ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад