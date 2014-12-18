190 коротких статей о татуировках

$350
КопирайтингЗакрыт18 заявок449 просмотров
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190 коротких тематических статей на тату портал

Размер статей: от 1000 до 2500 символов без пробелов.

Основное содержание: значение тех или иных татуировок.

Тематика интересная, достаточно простая для рерайтинга, материала по теме в интернете много.

От исполнителя важны:

- грамотность, хороший русский язык

- хорошая скорость работы — с учетом легкой тематики — ожидаю скорость в районе 20000 символов без пробелов в день и более

- наличие банковской карты для принятия оплаты

- хотя бы небольшой опыт или интерес в области татуировок

Стоимость работы: 40р за 1000 символов без пробелов.

Общие требования к текстам:

1) Обязательное наличие хотя бы 1 подзаголовка

2) Обязательное наличие хотя бы 1 выделения жирным (выделяется 3–5 слов = ключевая мысль)

3) Обязательное употрбление приведенных ключевых слов в прямом вхождении по 1 разу (больше не нужно)

4) Интересный текст, написанный грамотным языком

Условия принятия текста:

1) Проверка уникальности: сервис text.ru. Показатель 90% и выше

2) Проверка орфографии: сервис text.ru. Отсутствие ошибок

3) Проверка спамности текста: сервис http://advego.ru/text/seo Для 1 слова не больше 4%

Пожалуйста, оставляйте свои Скайпы в комментариях. При первом знакомстве попрошу показать 1 текст, написанный Вами. (портфолио)

9 лет назад
Anton_Tokarev
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LibertyEmpire
Евгений 
27 летПольша
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$50
5 дней
Отвратительное качество текстов. Не советую.
Проект удался на 70%, дальнейшее сотрудничество не задалось. Платит заказчик исправно, но постановка задачи хромает, что собственно и повлияло на результат. В целом особых претензий нет, работать с Антоном можно.
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