190 коротких статей о татуировках

Написание (индивидуальных) тематических текстов и их размножение. Объем работы 100 индивидуальных текстов. Объем индивидуального текста 1500 символов. Каждый индивидуальный текст нужно будет видоизменять размножая его до 5 шт. Для начала и проверки качества работы предлагаю начать с 10 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
190 коротких тематических статей на тату портал
Размер статей: от 1000 до 2500 символов без пробелов.
Основное содержание: значение тех или иных татуировок.
Тематика интересная, достаточно простая для рерайтинга, материала по теме в интернете много.
От исполнителя важны:
- грамотность, хороший русский язык
- хорошая скорость работы — с учетом легкой тематики — ожидаю скорость в районе 20000 символов без пробелов в день и более
- наличие банковской карты для принятия оплаты
- хотя бы небольшой опыт или интерес в области татуировок
Стоимость работы: 40р за 1000 символов без пробелов.
Общие требования к текстам:
1) Обязательное наличие хотя бы 1 подзаголовка
2) Обязательное наличие хотя бы 1 выделения жирным (выделяется 3–5 слов = ключевая мысль)
3) Обязательное употрбление приведенных ключевых слов в прямом вхождении по 1 разу (больше не нужно)
4) Интересный текст, написанный грамотным языком
Условия принятия текста:
1) Проверка уникальности: сервис text.ru. Показатель 90% и выше
2) Проверка орфографии: сервис text.ru. Отсутствие ошибок
3) Проверка спамности текста: сервис http://advego.ru/text/seo Для 1 слова не больше 4%
Пожалуйста, оставляйте свои Скайпы в комментариях. При первом знакомстве попрошу показать 1 текст, написанный Вами. (портфолио)
- Похожие заказы
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. Отзывы о товарах. Суть - создать видимость пользовательской активности. Поэтому: Отзывы должны быть разные и с разными оценками (от 3-х - до 5). Основная масса отзывов "хорошо" (4 - стоит по умолчанию), намного ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать по шаблону 103 текста с количеством символов 1050-1100 (с пробелами). Работа не сложная но кропотливая. Шаблон и описание текстов во вложении. При успешном выполнении данного заказа будет продолжение работы.Копирайтинг30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Задача – не просто объяснить, что предлагает агентство, а убедительно показать, чем это предложение, услуга лучше конкурентов. Создание текстов для следующих услуг: — Управление недвижимостью — Юридическая консультация — Сопровождение всех видов сделок и услуги переводчика — Открытие счёта в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Вам нужно добавиться в проекте, чтобы ваша заявка была рассмотрена Нужны тексты на разные темы Цена: Копирайтинг средняя оплата 1,5$ за 1000 знаков. торг не уместен – у меня такая цена Рерайтинг 1-1,2$ за 1000 знаков без пробелов Порой бывают ...Копирайтинг56 заявокЗакрыт9 лет назад
- $75
Необходимо написать миникнигу по практически готовому плану. Всю информацию предоставляю. Тема: оформление дизайна помещений (шторы). Кол-во символов - примерно 15 000-18 000. Особенность текста: ненавязчивая продажа компании как профессионала в своей области. Проект не единичный. P.S. ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад
Тематика - женская и мужская одежда. Нужно составить описания по фотографиям. К мужской одежде есть описания, нужно качественно отрерайтить. К женской - полный копирайт. Всего нужно описать порядка 2 десятков к фотографий. 6-8 предложений ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Нужен рерайтер, который приступит сейчас и сделает рерайт 5 статей за 1-1,5 часа. Готов провести полную предоплату на киви фрилансеру с отзываами. Проект отдам первому, кто откликнется.Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
На постоянную работу требуется опытный рерайтер/копирайтер для рерайта новостей азартной тематики и спортивных прогнозов. График работы: пн-пт, сб и вс по желанию. Ежедневный объем 15-20К символов. Оплата 60 рублей/1К символов без пробелов. Просьба не подавать заявки исполнителям, ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт9 лет назад