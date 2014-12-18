Рерайт 5 статей по 1к без ключей

На постоянную работу требуется контент менеджер для работы в деловом информационном портале ForDealers.PRO - Необходимо регулярное наполнение сайта уникальными статьями и новостями. - Оптимизация и наполнение каталога предложений. - Составление и наполнение раздела сайта "Интервью". ...
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Здравствуйте. Нужен рерайтер, который приступит сейчас и сделает рерайт 5 статей за 1-1,5 часа. Готов провести полную предоплату на киви фрилансеру с отзываами. Проект отдам первому, кто откликнется.
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