Сео-копирайтер

КопирайтингЗавершен60 заявок806 просмотров
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Нужен сео-копирайтер для выполнения проектов на разную тематику.

На данный момент нужны статьи на тему ремонта.

50 рублей за 1000 знаков.

В день нужно писать хотя бы 5-7 тысяч знаков.

9 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
32 отзыва
Выбранный исполнитель
Nastenbka777
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$500
30 дней
Отзыв недоступен.
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