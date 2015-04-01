Вношу свой вклад
Любитель музыки, киноиндустрии и искусства, начинающий писатель-публицист, психолог и просто талантливый человек принимает заказы! ;) Пишу статьи, рассказы, книги буквально на все темы! Отдаю всё своё творчество в работу! С великим удовольствием и за приемлемую цену выполню любую интересную работу!
Рерайтинг, копирайтинг; сценарии, статьи, слоганы. Перевод текстов ( французский, английский )
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$500
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
2 отзыва
$2/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$4/час
от $200от 5 дней
нет рейтинга