Вношу свой вклад

Любитель музыки, киноиндустрии и искусства, начинающий писатель-публицист, психолог и просто талантливый человек принимает заказы! ;) Пишу статьи, рассказы, книги буквально на все темы! Отдаю всё своё творчество в работу! С великим удовольствием и за приемлемую цену выполню любую интересную работу!

Рерайтинг, копирайтинг; сценарии, статьи, слоганы. Перевод текстов ( французский, английский )