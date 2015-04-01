Nastenbka777

Анастасия Nastenbka777

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Вношу свой вклад

Любитель музыки, киноиндустрии и искусства, начинающий писатель-публицист, психолог и просто талантливый человек принимает заказы! ;) Пишу статьи, рассказы, книги буквально на все темы! Отдаю всё своё творчество в работу! С великим удовольствием и за приемлемую цену выполню любую интересную работу!  

Рерайтинг, копирайтинг; сценарии, статьи, слоганы. Перевод текстов ( французский, английский )

Отзывы заказчиков

ecliptica15
Анна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Рерайтер для описаний парфюмерных брендов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва
$500
10 баллов
10 лет назад
Сео-копирайтер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
2 отзыва
$2/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$4/час
от $200от 5 дней
нет рейтинга