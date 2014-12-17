Ищу копирайтера для сотрудничества.

КопирайтингЗакрыт366 заявок2149 просмотров
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Здравствуйте. Ищу копирайтера для сотрудничества. Статьи по категориям:

- развлечения

- психология

- Интернет

- красота и личная гигиена

- здоровье

- еда и напитки

- отношения и семья

- учеба

- программное обеспечение

- бытовые советы

- упражнения и тренировка

- мода и стиль

- государство

- домашнее хозяйство

- животные

- праздники

- религия

- спорт

- финансы

- отдых

С уважением, Анна Сивоконь.

9 лет назад
AnnaSiv
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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