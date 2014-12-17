Ищу опытного хабровщика с http://habrahabr.ru/ Нужно написать статью о нашей краудсорсинговой платформе и разместить еще на хабре. Нужно иметь высокую репутацию, чтобы не попала в песочницу, а прямо в эфир.
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Здравствуйте. Ищу копирайтера для сотрудничества. Статьи по категориям:
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С уважением, Анна Сивоконь.
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