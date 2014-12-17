Регулярный объём, тематика - автозапчасти

Требуется копирайтер с идеальным знанием русского языка, желателен опыт в автомобильной тематике.

Предлагается регулярный объём заказов по написанию текстов.

Требования: безукоризненный русский язык, отсутствие ошибок в тексте, соблюдение сроков.

Предлагаем написать пилотный текст и выслать нам в виде скриншота.

Оплата, если текст устраивает - 150 рублей за 2 000 знаков без пробелов.

При регулярном сотрудничестве уровень оплаты будет повышен до 200 рублей за 2 000 знаков.

Порядок работы:

1. Пишете пилотную статью;

2. Если качество удовлетворяет, работаем;

3. Вносим свои замечания;

3. Дорабатываете;

4. Принимаем и оплачиваем;

5. Если всех всё устраивает, переходим к регулярной работе.

Подробное ТЗ в прикреплённом файле.

Требования к исполнителю: грамотные обороты, отсутствие воды в тексте, минимальное количество общих и вводных выражений.

Требования к контенту и уникальности: от 95% по адвего