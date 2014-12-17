Здравствуйте! В связи с открытием проекта, подбираю команду копирайтеров/рерайтеров на долгосрочное сотрудничество. Тематика — все о развитии и активности мозга человека, профилактика и поддержание в тонусе всех функций, связаных с мозговой активностью человека - о способностях, возможностях, ...
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Необходим текст для ком. предложения. Для электромонтажной компании будет описаны две сметы эконом и стандарт а также их различи я и преимущества. Текст примерно 2000-3000 знаков. подробное тз при общении. Ув мастера указывайте цену в рублях пожалуйста потому что у всех курс разный.
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