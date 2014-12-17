Необходим текст для ком. предложения.

КопирайтингЗавершен10 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим текст для ком. предложения. Для электромонтажной компании будет описаны две сметы эконом и стандарт а также их различи я и преимущества. Текст примерно 2000-3000 знаков. подробное тз при общении. Ув мастера указывайте цену в рублях пожалуйста потому что у всех курс разный.

9 лет назад
stanislav02
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nati_1
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
Хорошо подошла к теме, выполнила все быстро и аккуратно рекомендую!!!
Необходимый материал для работы был предоставлен, мои вопросы без ответов не остались, связь поддерживалась постоянно. Одним словом, было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Копирайт/Рерайт статей по тематике развития человеческого мышления

    Здравствуйте! В связи с открытием проекта, подбираю команду копирайтеров/рерайтеров на долгосрочное сотрудничество. Тематика — все о развитии и активности мозга человека, профилактика и поддержание в тонусе всех функций, связаных с мозговой активностью человека - о способностях, возможностях, ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется опытный копирайтер

    $500

    Годовалому ресурсу, срочно требуется опытный копирайтер готовый взяться за очень специфическую тематику, тематика "самогоноварение" оплата пробной статьи гарантирована, если всё устроить будем работать и дальше, заключим контракт по желанию, статьи от 2к слов, текста требуются ...

    Копирайтинг102 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнение интернет-магазина

    Наполнение интернет-магазина по продаже строительного инструмента. Нужно добавить товар (строительные инструменты и оборудование) на сайт + сделать краткий уникальный текст с описанием сайт сделан на http://www.imagecms.net/ Какая цена за 100 товаров? и срок?

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перепечатка аудио

    Необходимо перевести аудиофайл в печатный текст. Длительность 1,5 часа. Строительная тематика. Оплата на карточку в Сбербанке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рекламная статья о мобильных приложений для бизнеса.

    $10

    Доброго времени! Необходимо написать статью на 1000-2000 знаков о необходимости применения мобильных приложений и мобильных сайтов в малом и среднем бизнесе. Выделить плюсы применения. Информацию можно взять на сайте - бизнесприложения.рф и в прикрепленных презентациях. При положительном сотрудничестве ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад