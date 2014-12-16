Требуется грамотный опытный копирайтер для написания продающих и сео-текстов. Требования к автору: 1. Грамотность 2. Знание и понимание структуры продающих текстов Требования к текстам: 1. Лаконичность. Простые, грамотные и прозрачные логические структуры. Со своей стороны могу предложить оплату: 1. Сео-тексты – 80-100 р / ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен автор для автомобильного сайта на постоянную работу. Оплата 40р/1000сим.
- Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен человек для написания текстов о косметике, парфюмерии и т.п. для портала www.cosmeticgid.com Принцип работы следующий: мы предоставляем вам сетку с ключевыми словами и ссылками на товары, которые нужно упомянуть в тексте (на каждый текст ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $72
предлагаю 2 рерайтерам работу на постоянной основе . для новостного портала требуются свежие и интересные новости каждый день 3-6 новостей в день рерайт 30 руб/500 символов с добавлением на сайт . с фоткой,ключь,мете-описанием, 2-3 теги, движок сайта джоомла ,ничего сложного!! уникальность не менее ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Написание статей согласно ТЗ. 1500-2500 симв с пробелами. Тема-полиэтиленовая пленка, пакеты и тп. Оплата договорнаяКопирайтинг57 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть текст 3000 симв без пробелов. Текст серьезно-занудной направленности, примерно такой: В рамках мероприятия прошли более 70 встреч представителей зарубежного бизнеса и российских регионов, в ходе которых обсуждались возможные перспективы сотрудничества Нужно этот текст сделать по шаблону ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нудно будет много статей по полиграфии и айти высокго качества. Обращаю ваше внимание на то, что пнфрмация должна быть не просто проходной, а интересной и хорошо написанной. Выработка в день - 10 тыс ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Планируется провести выставку на площади 200 квадратных метров. Задача, оформить выставочное пространство, создать результирующий документ для участников выставки. Прошу откликнуться того, кто уже работал с Выставками и имеет опыт по организации, а так же работе с участниками, ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Для написания статей мототематики (обзора отдельных моделей, статьи о том, как правильно падать с мопеда и т.д.) требуются 2 автора. Кандидаты должны хорошо знать грамматику и пунктуацию. Статьи, в среднем, 2000-6000 збп. каждая. Для каждой статьи ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужен специалист с большим опыт постинга в torg.mail.ru. Для создания положительных отзывов о магазинах http://www.ultraice.ru/ и ultrabike.ru. Мы ...Копирайтинг74 заявкиЗакрыт9 лет назад