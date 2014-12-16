Рерайт с размножением

Есть текст 3000 симв без пробелов.

Текст серьезно-занудной направленности, примерно такой: В рамках мероприятия прошли более 70 встреч представителей зарубежного бизнеса и российских регионов, в ходе которых обсуждались возможные перспективы сотрудничества

Нужно этот текст сделать по шаблону {рерайт1|рерайт2|рерайт3}.

Можно переставлять слова, менять на синонимы и прочее.

Чтобы в результате получилось 50 текстов с уникальностью 97%

Задача срочная, сделать нужно сегодня до 22ч мск.