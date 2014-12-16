Авторы по мототематике

Для написания статей мототематики (обзора отдельных моделей, статьи о том, как правильно падать с мопеда и т.д.) требуются 2 автора. Кандидаты должны хорошо знать грамматику и пунктуацию.

Статьи, в среднем, 2000-6000 збп. каждая. Для каждой статьи необходимо подбирать от 2 до 5 тематических фото. Возможно, понадобится вставить таблицу. Все статьи пишутся по подробному ТЗ, так что сложностей в поиске конкретной информации не будет.

Статьи из моря воды и бреда не подойдут! Нужен качественный контент!

Оплата: 40р/1000 збп - за несложные статьи (к примеру, "как правильно выбрать мопед" или "как правильно падать с мопеда"), 50р/1000 збп - за технические статьи (обзоры отдельных мото, двигателей и т.д.)

Если у Вас есть вопросы, пишите в личные сообщения! :) По окончанию сотрудничества предлагаю, также, взаимный отзыв.