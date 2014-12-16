Авторы по мототематике

Нужен специалист с большим опыт постинга в torg.mail.ru. Для создания положительных отзывов о магазинах http://www.ultraice.ru/ и ultrabike.ru. Мы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для написания статей мототематики (обзора отдельных моделей, статьи о том, как правильно падать с мопеда и т.д.) требуются 2 автора. Кандидаты должны хорошо знать грамматику и пунктуацию.
Статьи, в среднем, 2000-6000 збп. каждая. Для каждой статьи необходимо подбирать от 2 до 5 тематических фото. Возможно, понадобится вставить таблицу. Все статьи пишутся по подробному ТЗ, так что сложностей в поиске конкретной информации не будет.
Статьи из моря воды и бреда не подойдут! Нужен качественный контент!
Оплата: 40р/1000 збп - за несложные статьи (к примеру, "как правильно выбрать мопед" или "как правильно падать с мопеда"), 50р/1000 збп - за технические статьи (обзоры отдельных мото, двигателей и т.д.)
Если у Вас есть вопросы, пишите в личные сообщения! :) По окончанию сотрудничества предлагаю, также, взаимный отзыв.
- Похожие заказы
- $10Копирайтинг74 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $650
Порталу о “непознанном” (гороскопы, толкование снов, значение имен), аудитория около 100.000 посетителей в сутки, с хорошей перспективой роста до сотен тысяч необходим контент-менеджер. В данной роли мы видим человека, который имеет средний уровень знаний (готовый их ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать текст на главную страницу сайта-производителя инженерного оборудования (системы вентиляции и кондиционирования в основном) и составить описания порядка 10 категорий в каталоге продукции, плюс несколько небольших (300-400 знаков) текстов-превью. Опыт копирайтинга в инженерной тематике и ...Завершен8 лет назад
Необходимо написание статей под ключи. На тему электромонтажные работы. Статьи 95%+ по адвенго. По 2000-3000 символов готов покупать по 200 руб. Ув. исполнители прежде чем оставлять заявку подумаете, знаете вы хоть поверхностно ...Завершен9 лет назад
Темы дам. Объем - 3-4к Нужны органично выглядящие подзаголовки (чтобы на сайте теги H2-H3 проставить). Заявки без явно указанных цены и сроков - не рассматриваю. Цену указывайте: а) В рублях б) За весь объем. Цена за ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер для наполнения сайтов (магазин, визитка). Оплата - вебмани. Исполнитель будет выбран по результатам тестового задания. Тексты вместе с контактной информацией (скайп) отправляйте в личном сообщении. 50руб/1000знКопирайтинг44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Наша дружная онлайн-команда ищет копирайтера со специализацией в создании текстов для email-рассылок. Предлагаем удаленную работу и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Наш кандидат обладает: - опытом написания действительно работающих текстов для email-рассылок и промо-кампаний - внимательностью и умением ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $21
Добрый день, нужен интересный контент! 7 статей по 3000 знаков без пробелов, интересует цена за 1000 знаков без пб.(предпочтение отдаем 1$ за 1000 знаков без пб))))) Темы ниже: Раздача листовок Проведение промо акций Распространение визиток под дворники авто Реклама по ...Завершен9 лет назад