Требуется профессиональный специалист по отзывам

Нужны описания на экраны для сотовых телефонов. Тексты нужны довольно срочно. Оплата Вебмани или Яндекс.Деньги 60 руб. за 1к. без пробелов. От исполнителя: грамотное построение текста, разбиение его на абзацы. Предложения д.б. связаны логически между собой, также ...