Статья об оружии

Наша дружная онлайн-команда ищет копирайтера со специализацией в создании текстов для email-рассылок. Предлагаем удаленную работу и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Наш кандидат обладает: - опытом написания действительно работающих текстов для email-рассылок и промо-кампаний - внимательностью и умением ...