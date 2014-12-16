Много статей

КопирайтингЗакрыт23 заявки336 просмотров
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Добрый день!

Нудно будет много статей по полиграфии и айти высокго качества. Обращаю ваше внимание на то, что пнфрмация должна быть не просто проходной, а интересной и хорошо написанной. Выработка в день - 10 тыс зпб. Стоимость 1000 - 50 руб.

Проект - до нового года и на новогодние праздники

9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)
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