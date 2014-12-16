Оформление выставочного пространства

Для написания статей мототематики (обзора отдельных моделей, статьи о том, как правильно падать с мопеда и т.д.) требуются 2 автора. Кандидаты должны хорошо знать грамматику и пунктуацию. Статьи, в среднем, 2000-6000 збп. каждая. Для каждой статьи ...
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Здравствуйте!
Планируется провести выставку на площади 200 квадратных метров.
Задача, оформить выставочное пространство, создать результирующий документ для участников выставки.
Прошу откликнуться того, кто уже работал с Выставками и имеет опыт по организации, а так же работе с участниками, размещающими свои стенды.
Начинаем с плана - схемы размещения, и заканчиваем документом на 5-6 страниц
http://www.gov.karelia.ru/gov/Photos/Karelia2000/plan.gif
http://race-expo.ru/sites/default/files/RACE_plan_site_ru.gif
http://www.bloxa.ru/UserFiles/File/EXBR/April2006/Plan/1.jpg
Трудимся быстро, самостоятельно и вместе со мною. Результат, как обычно, сдаём вчера.
Обсуждение деталей исплючительно с помощью сервисов Google (чат, почта)
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