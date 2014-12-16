Оформление выставочного пространства

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Здравствуйте!

Планируется провести выставку на площади 200 квадратных метров.

Задача, оформить выставочное пространство, создать результирующий документ для участников выставки.

Прошу откликнуться того, кто уже работал с Выставками и имеет опыт по организации, а так же работе с участниками, размещающими свои стенды.

Начинаем с плана - схемы размещения, и заканчиваем документом на 5-6 страниц

http://www.gov.karelia.ru/gov/Photos/Karelia2000/plan.gif

http://race-expo.ru/sites/default/files/RACE_plan_site_ru.gif

http://www.bloxa.ru/UserFiles/File/EXBR/April2006/Plan/1.jpg

Трудимся быстро, самостоятельно и вместе со мною. Результат, как обычно, сдаём вчера.

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9 лет назад
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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