Оформление выставочного пространства

Здравствуйте!

Планируется провести выставку на площади 200 квадратных метров.

Задача, оформить выставочное пространство, создать результирующий документ для участников выставки.

Прошу откликнуться того, кто уже работал с Выставками и имеет опыт по организации, а так же работе с участниками, размещающими свои стенды.

Начинаем с плана - схемы размещения, и заканчиваем документом на 5-6 страниц

http://www.gov.karelia.ru/gov/Photos/Karelia2000/plan.gif

http://race-expo.ru/sites/default/files/RACE_plan_site_ru.gif

http://www.bloxa.ru/UserFiles/File/EXBR/April2006/Plan/1.jpg

Трудимся быстро, самостоятельно и вместе со мною. Результат, как обычно, сдаём вчера.

Обсуждение деталей исплючительно с помощью сервисов Google (чат, почта)