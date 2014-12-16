предлагаю 2 рерайтерам работу на постоянной основе . для новостного портала требуются свежие и интересные новости каждый день 3-6 новостей в день рерайт 30 руб/500 символов с добавлением на сайт . с фоткой,ключь,мете-описанием, 2-3 теги, движок сайта джоомла ,ничего сложного!! уникальность не менее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется грамотный опытный копирайтер для написания продающих и сео-текстов.
Требования к автору:
1. Грамотность
2. Знание и понимание структуры продающих текстов
Требования к текстам:
1. Лаконичность. Простые, грамотные и прозрачные логические структуры.
Со своей стороны могу предложить оплату:
1. Сео-тексты – 80-100 р / 1000 зн.
2. Продажники – от 250 р за текст
Заказы будут нерегулярные, но мне важно, чтобы Вы были всегда на связи.
Всем желающим предлагаю выполнить небольшое тестовое задание до 1000 зн:
На основе объявления написать продающий текст для коляски: http://druzhkovka.don.olx.ua/obyavlenie/progulochnaya-kolyaska-baciuzzi-b14-IDa4Lt9.html#26e4fc5ade
Готовые работы присылайте на [email protected]
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