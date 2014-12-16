Копирайтер

КопирайтингЗакрыт21 заявка909 просмотров
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Требуется грамотный опытный копирайтер для написания продающих и сео-текстов.

Требования к автору:

1. Грамотность

2. Знание и понимание структуры продающих текстов

Требования к текстам:

1. Лаконичность. Простые, грамотные и прозрачные логические структуры.

Со своей стороны могу предложить оплату:

1. Сео-тексты – 80-100 р / 1000 зн.

2. Продажники – от 250 р за текст

Заказы будут нерегулярные, но мне важно, чтобы Вы были всегда на связи.

Всем желающим предлагаю выполнить небольшое тестовое задание до 1000 зн:

На основе объявления написать продающий текст для коляски: http://druzhkovka.don.olx.ua/obyavlenie/progulochnaya-kolyaska-baciuzzi-b14-IDa4Lt9.html#26e4fc5ade

Готовые работы присылайте на [email protected]

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Fenderdr
Иванов 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
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