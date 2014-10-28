Объем – около 100 товаров. Объем одного описания - до 1000 зн. Оплата 16 грн за 1000 зн. на карту Приватбанка или ВМ. От Вас требуется 100% грамотность, умение ...
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
На данный момент есть 850 товаров. Описания по 300 зн. Объем в день – 50 штук = 16 К зн. Оплата 50р / 1000зн. на ЯД раз в два дня. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать около 10 статей для блога. Статьи нужны для людей. Объем – около 3 тыс. зн. Тематика: лендинг пейдж, маркетинг кит, SEO, интернет-маркетинг и т.п. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется грамотный опытный копирайтер для написания продающих и сео-текстов. Требования к автору: 1. Грамотность 2. Знание и понимание структуры продающих текстов Требования к текстам: 1. Лаконичность. Простые, грамотные ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Оплата: 35 р / 1000 зн. Требования: 1. 100% грамотность. 2. Уникальность 95% по текст.ру Вот 3 статьи. http://bigpicture.ru/?p=577567 http://bigpicture.ru/?p=524311 http://bigpicture.ru/?p=536092 ...Завершен10 лет назад
Наберу 3-4 человека для заполнения нового секс-шопа описанием товаров. Объем - около 700 тыс. зн! Оплата 13 грн = 40 р. за 1000 зн. на карту Приватбанка или ВМ. От Вас требуется ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Требуется написать интересную статью на ваш выбор о новинках моды, осенних и зимних веяниях в одежде, обуви или инновациях среди техники, гаджетов, применив в тексте 2 любые ключевые фразы без изменения по 1 разу. ...Завершен11 лет назад
50 р/ 1000 зн. Магазинов больше 100 шт. Требования: 100% грамотность и высокая трудоспособность. В день необходимо писать примерно по 10-15К. Оплата после проверки в течение 2-3 дней. В ...Завершен11 лет назад
Нужен копирайтер, разбирающийся в понятии landing page для описания. Что это, зачем нужно, преимущества и т.д. Ни в коем случае не допускается перепродажа работы третьим лицам!! Примеры в портфолио по этой ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нашел Вас на сайте по запросу парсер. Не уверен, что правильно указал категорию в проекте. Есть следующая непроста задача. Цель – открытие окошка букмекерской конторы. Если готовы взяться за проект, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задача заключается в следующем: человеку, который сидит на футбольном матче звонит оператор с Call-центра. Комментатор говорит события матча: угловые голы, карточки. Оператор отмечает все это в программе, а букмекер моментально получает эту инфу уже у ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад