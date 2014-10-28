Fenderdr

Иванов Fenderdr

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайтер

    Требуется грамотный опытный копирайтер для написания продающих и сео-текстов. Требования к автору: 1. Грамотность 2. Знание и понимание структуры продающих текстов Требования к текстам: 1. Лаконичность. Простые, грамотные ...

    HTML
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт 3 статей с исходниками

    Оплата: 35 р / 1000 зн. Требования: 1. 100% грамотность. 2. Уникальность 95% по текст.ру Вот 3 статьи. http://bigpicture.ru/?p=577567 http://bigpicture.ru/?p=524311 http://bigpicture.ru/?p=536092 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт с исходниками

    Наберу 3-4 человека для заполнения нового секс-шопа описанием товаров. Объем - около 700 тыс. зн! Оплата 13 грн = 40 р. за 1000 зн. на карту Приватбанка или ВМ. От Вас требуется ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья на 1000 зн. о новинках моды, одежды

    Требуется написать интересную статью на ваш выбор о новинках моды, осенних и зимних веяниях в одежде, обуви или инновациях среди техники, гаджетов, применив в тексте 2 любые ключевые фразы без изменения по 1 разу. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание услуги разработки Landing Page

    Нужен копирайтер, разбирающийся в понятии landing page для описания. Что это, зачем нужно, преимущества и т.д. Ни в коем случае не допускается перепродажа работы третьим лицам!! Примеры в портфолио по этой ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется парсинг букмекерской линии

    Здравствуйте! Нашел Вас на сайте по запросу парсер. Не уверен, что правильно указал категорию в проекте. Есть следующая непроста задача. Цель – открытие окошка букмекерской конторы. Если готовы взяться за проект, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт для проведения live-трансляций матчей

    Задача заключается в следующем: человеку, который сидит на футбольном матче звонит оператор с Call-центра. Комментатор говорит события матча: угловые голы, карточки. Оператор отмечает все это в программе, а букмекер моментально получает эту инфу уже у ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Рерайт с исходниками
Сергей очень и очень положительный заказчик, постоянно на связи, четко ставит задачу и своевременно оплачивает работу. Однозначно рекомендую!
Благодарен Ольге за проделанную работу. Ответственно подошла к заданию
Ответный отзыв
alex_lenoi
28 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Рерайт 3 статей с исходниками
Отличный заказчик! Тз оформлено грамотно и понятно, вопросов по ходу работы не возникало. Оплата пришла в ближайшие полчаса после сдачи заказа. Благодарю!
Александр отлично справился с заданием, как и обещал. Грамотность и уникальность соответствуют указанным требованиям!
Ответный отзыв
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Рерайт с исходниками
Первый проект с Сергеем, первое знакомство. Приятно, что Сергей скрупулезно объясняет условия ТЗ, помогает разобраться в деталях, поскольку в проекте были особые требования к оформлению. Рекомендую.
Приятно иметь дело с профессионалом. Делает работу качественно и в срок
Ответный отзыв
Yurijko
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Статья на 1000 зн. о новинках моды, одежды
Отличный заказчик. Детально дает ТЗ, подробно отвечает на все вопросы, помогает в затруднительных ситуациях.
Быстро и качественно написал текст. Нормально отнесся к необходимости внести правки
Ответный отзыв
Or1ginal
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Описание интернет магазинов для каталогов
Человек всегда на связи. Моментальная оплата и замечания по делу. Рекомендую.
Разобрался в непростом ТЗ и оперативно написал качественный текст.
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