Ищете надёжного исполнителя? Вы его нашли.
Добрый день!
Инициативен и креативен.
Убедителен, если верю в то, что говорю.
Легко нахожу общий язык с разными типами людей.
Умею говорить так, чтобы слушали, слышали и понимали.
Умею красиво и грамотно доносить свои мысли письменно и усно.
Умею слышать и понимать клиентов.
Знаю английский, русский и украинский языки.
Пишите.
Я на fl - https://www.fl.ru/users/Or1ginal/
С уважением, Александр.
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за работу, задание выполнено качественно и в срок.
Ответный отзыв
Оксана поставила чёткое задание, скинула дополнительные материалы для ознакомления, быстро оплатила. Лучшие рекомендации!
$4
8 баллов
9 лет назад
Выполнил в срок, написал хорошую продажную статью
Ответный отзыв
Предоставил задание, проверил, оплатил. Порядочный заказчик.
$100
10 баллов
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Разобрался в непростом ТЗ и оперативно написал качественный текст.
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$6
10 баллов
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$5
9 баллов
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Копирайтинг
6 отзывов
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