Or1ginal

Александр Or1ginal

 
34 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Ищете надёжного исполнителя? Вы его нашли.

Добрый день!

Инициативен и креативен.

Убедителен, если верю в то, что говорю.

Легко нахожу общий язык с разными типами людей.

Умею говорить так, чтобы слушали, слышали и понимали.

Умею красиво и грамотно доносить свои мысли письменно и усно.

Умею слышать и понимать клиентов.

Знаю английский, русский и украинский языки.

Пишите.

Я на fl - https://www.fl.ru/users/Or1ginal/

С уважением, Александр.

Отзывы заказчиков
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