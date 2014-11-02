Ищете надёжного исполнителя? Вы его нашли.

Добрый день!

Инициативен и креативен.

Убедителен, если верю в то, что говорю.

Легко нахожу общий язык с разными типами людей.

Умею говорить так, чтобы слушали, слышали и понимали.

Умею красиво и грамотно доносить свои мысли письменно и усно.

Умею слышать и понимать клиентов.

Знаю английский, русский и украинский языки.

Пишите.

Я на fl - https://www.fl.ru/users/Or1ginal/

С уважением, Александр.