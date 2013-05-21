sanna111

Оксана sanna111

 
43 годаУкраина/Каменское
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
Rorshach
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер на женский сайт - раздел отношения
Уже на протяжении нескольких месяцев сотрудничаем, нареканий с моей стороны ни разу не было.
Отличный заказчик, ставит ясные, четкие задачи, работу оплачивает без задержек и в полном объеме. Была рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$11
10 баллов
11 лет назад
Нужны рерайтеры
Хорошие тексты. Спасибо!
Хороший заказчик, была рада сотрудничеству.
Ответный отзыв