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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Уже на протяжении нескольких месяцев сотрудничаем, нареканий с моей стороны ни разу не было.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, ставит ясные, четкие задачи, работу оплачивает без задержек и в полном объеме. Была рада сотрудничеству.
$11
10 баллов
11 лет назад
Хорошие тексты. Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, была рада сотрудничеству.