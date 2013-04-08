Рерайт статей под необходимые ключи.2 статьи по 2500 знаков Пожелания к исполнителям : стоимость не больше 2$ за 1000 зн,профессиональный подход ,соблюдение сроков.
Нужны рерайтеры
Здравствуйте.
Нужны ответственные ребята в команду. Оплата 25–30 руб. за 1000 знаков. Чаще всего, оплата Вебмани, изредка Яндекс.
Вакансия для тех, кто умеет делать уникальные тексты без ошибок. При необходимости, самостоятельно подбирать исходник.
В заявке — возможный ежедневный объем, одна ссылка на лучшую работу (любая тема).
Прошу отписываться только в проекте.
P.S. Выберу нескольких человек.
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые авторы. Нужно тексты по туризму по списку стран. Тексты должны быть яркими и ёмкими по содержанию. Откуда брать материал есть. Пишите свои цены и ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема: стройматериалы и металлопрокат Задача: создать короткие описания товаров и групп товаров для каталога по шаблону. Шаблон и исходники предоставляю. Каждое описание около 1000 символов, всего около 200 позиций. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется написать тексты для sape. Анкоров 14. 4 анкора по 30 текстов 10 анкоров по 50 текстов Итого 620 текстов. Текста должны быть: анкорные(прямые и склонения), безанкорные и брендовые(процентов соотношение скажу). ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $150
Требуется на удаленную постоянную работу рерайтер - копирайтер. Задание буду пересылать по емаил. общение по скайп утром или вечером. Сначала нужно будет делать рерайт-копирайт компьютерных статей. Оплата в ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужна уникальная статья для сайта 1500 збп. сегодня. на тему ландшафтный дизайн.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Данный бюджет рассчитан на исполнителей среднего класса Бюджет: 120 р./час 3.98 $ — 2.98 € Нужны копирайтеры для медицинского сайта Добрый день. Требуются копирайтеры для сайта медицинской ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно написать несколько статей (примерно десяток), для продажы бижутерии оптом. Тексты должны быть небольшими - 2-3 тыс. символов, но "четкими" и по теме. Работа только для тех, кто ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Время от времени есть потребность в рерайтинге имеющихся статей и написании готовых. Сейчас нужно переписать статьи по теме деревянное домостроение, объем более 10000 знаков. Необходимо выполнить достаточно оперативно. Цену прошу не ломить)Копирайтинг24 заявкиЗакрыт12 лет назад