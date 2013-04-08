Нужны рерайтеры

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Завершен35 заявок582 просмотра

Здравствуйте.

Нужны ответственные ребята в команду. Оплата 25–30 руб. за 1000 знаков. Чаще всего, оплата Вебмани, изредка Яндекс.

Вакансия для тех, кто умеет делать уникальные тексты без ошибок. При необходимости, самостоятельно подбирать исходник.

В заявке — возможный ежедневный объем, одна ссылка на лучшую работу (любая тема).

Прошу отписываться только в проекте.

P.S. Выберу нескольких человек.

12 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранные исполнители

bartek1
51 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$108
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад
$19
2 дня
Ира хорошо пишет, но к сожалению к поправкам относится не совсем адекватно. Считает что стилистические ошибки, опечатки и сложные обороты - зависят от ТЗ.
Марина дает много работы, проверяет быстро, но возникают сложности с постановкой четкого ТЗ.
sanna111
Оксана 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$11
1 день
Хорошие тексты. Спасибо!
Хороший заказчик, была рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

bartek1
51 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад
sanna111
Оксана 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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