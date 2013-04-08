Требуется копирайтер для подготовки контента сайта региональной лизинговой компании: http://pragma-invest.ru/ Главное требование к текстам: быть «продающими», иметь простой, «ясный» стиль подачи информации, приветствуется заточка под SEO, но не является приоритетной в ...
Требуется рерайтер\копирайтер
Требуется на удаленную постоянную работу рерайтер - копирайтер.
Задание буду пересылать по емаил. общение по скайп утром или вечером.
Сначала нужно будет делать рерайт-копирайт компьютерных статей.
Оплата в начале работы хоть каждый день по электронным деньгам. В дальнейшем раз в две недели или раз в месяц на выбор или банковский перевод или электронные деньги.
в начале работы 2 месяца 100-120$(в месяц) потом 150-200$(в месяц)
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