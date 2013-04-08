Требуется рерайтер\копирайтер

Требуется на удаленную постоянную работу рерайтер - копирайтер.

Задание буду пересылать по емаил. общение по скайп утром или вечером.

Сначала нужно будет делать рерайт-копирайт компьютерных статей.

Оплата в начале работы хоть каждый день по электронным деньгам. В дальнейшем раз в две недели или раз в месяц на выбор или банковский перевод или электронные деньги.

в начале работы 2 месяца 100-120$(в месяц) потом 150-200$(в месяц)