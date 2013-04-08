Требуется автор статей на тему "Автомобили ВАЗ"

Для наполнения проекта, посвященного автомобилям ВАЗ, требуется автор, который интересуется автомобилями ВАЗ. На сайте уже есть форум. Сейчас развиваем энциклопедический и новостной разделы.

Требования:

- интерес к автомобилям ВАЗ (владение автомобилем ВАЗ приветствуется :));

- отличное знание русского языка, 100% грамотность;

- ответственность и исполнительность (будет работа по плану).

Оплата:

- 120 рублей за статью (2000-3000 символов) с картинками (мин. 1) и размещением;

- 50 рублей за новость (300-700 символов) с картинкой и размещением.

Работы много и работа на регулярной основе. Для автора будет еженедельный план на 1-2 новости и на 2-3 статьи.

Свои резюме и примеры текстов на автомобильную тематику присылайте ТОЛЬКО на [email protected] , сюда захожу редко.