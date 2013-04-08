Требуется автор статей на тему "Автомобили ВАЗ"

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки274 просмотра

Для наполнения проекта, посвященного автомобилям ВАЗ, требуется автор, который интересуется автомобилями ВАЗ. На сайте уже есть форум. Сейчас развиваем энциклопедический и новостной разделы.

Требования:

- интерес к автомобилям ВАЗ (владение автомобилем ВАЗ приветствуется :));

- отличное знание русского языка, 100% грамотность;

- ответственность и исполнительность (будет работа по плану).

Оплата:

- 120 рублей за статью (2000-3000 символов) с картинками (мин. 1) и размещением;

- 50 рублей за новость (300-700 символов) с картинкой и размещением.

Работы много и работа на регулярной основе. Для автора будет еженедельный план на 1-2 новости и на 2-3 статьи.

Свои резюме и примеры текстов на автомобильную тематику присылайте ТОЛЬКО на [email protected] , сюда захожу редко.

12 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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