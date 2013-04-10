Добавить на сайт товары

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок148 просмотров

Требуется копирайтер с опытом.

Косметические товары, необходимо с сайта на сайт перенести.

Картинка + описание товара, надо около 300 товаров забить.

12 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Aris2711
Дарья 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Дарья очень быстрый и чёткий исполнитель, всё сделала как по заданию, буду обращаться еще!
Замечательный заказчик - чёткое задание, быстрое решение возникающих вопросов, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Aris2711
Дарья 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Контент для лизинговой компании

    $250

    Требуется копирайтер для подготовки контента сайта региональной лизинговой компании: http://pragma-invest.ru/ Главное требование к текстам: быть «продающими», иметь простой, «ясный» стиль подачи информации, приветствуется заточка под SEO, но не является приоритетной в ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обзор к онлайн играм

    Нужно написать по одному обзору к играм Blood and Soul (http://www.bs.ru/) и Royal Quest (http://www.royalquest.ru/). Текст должен мотивировать читателя начать играть в игру. Объем каждого обзора 2-3 тыс. символов, уникальность текста не менее 90%.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Автор статей по копирайтингу

    Требуется автор статей (копирайтинг/рерайтинг) по тематикам: 1. Копирайтинг 2. SEO копирайтинг 3. Рерайтинг 4. Интернет-маркетинг Исходный материал предоставляю. От вас только осмысленная обработка текста и адаптация под проект. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статья на финансовую тему "Брокеры и дилеры"

    Требуется долгосрочное сотрудничество с человеком способным писать статьи на финансовую тематику (рынок форекс, брокерская деятельность, обзор различных торговых платформ и др.) требования: читабельность статей, грамотность (и не только орфографическая), понимание того о чем пишется ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 3 статьи, используя 2 ключевых слова.

    Написать несколько статей используя 2 ключевых слова объемом 2 000 знаков. + сделать к статье анатацию объемом 200 символов + придумать 3 уникальных заголовка. уникальность адвего 90%. Стоимость работы 1 статья 1$ писать в ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад