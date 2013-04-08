Требуется рерайтер на постоянную работу - написание статей под ключи, объем статьи 2 - 2.5 тыс. символов
Рерайтер для нескольких десятков статей
Нужен недорогой рерайтер для сайта о вентиляции и кондиционировании. Нужно будет сделать описание сайта и около 40 статей. Прошу указывать ваши цены за 1к знаков без пробелов.
Выбранный исполнитель
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