Рерайтер для нескольких десятков статей

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Завершен26 заявок268 просмотров

Нужен недорогой рерайтер для сайта о вентиляции и кондиционировании. Нужно будет сделать описание сайта и около 40 статей. Прошу указывать ваши цены за 1к знаков без пробелов.

12 лет назад
yarma40k
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад
$1
3 дня
Впечатляет быстрота и качество выполненной работы. Без задержек, не нужно по 10 раз объяснять что и как делать. Одним словом профессионал своего дела.
Очень довольна сотрудничеством с Александром. Задания понятные, оплата без задержек, объемы стабильные - в общем, все, что нужно фрилансеру.

Заявки фрилансеров

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад