Написать несколько статей используя 2 ключевых слова объемом 2 000 знаков. + сделать к статье анатацию объемом 200 символов + придумать 3 уникальных заголовка. уникальность адвего 90%. Стоимость работы 1 статья 1$ писать в ...
Тексты по тематике Газель и ремонт техники
1) Нужны тексты на сайт по газелям.
Каждый текст по 2 тыс символов. Под ключевые запросы.
2) Нужны тексты на сайтЫ по ремонту техники.
Работы много. Но делать ее нужно качественно. Тексты должны быть 100% уникальные.
Оплата за 1wmz/1000 символов
В заявках ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите сколько можете написать в день текстов. Не нужно предлагать цены выше той, что я указал. Работы много поэтому цена такая.
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