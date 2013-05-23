Тексты по тематике Газель и ремонт техники

1) Нужны тексты на сайт по газелям.

Каждый текст по 2 тыс символов. Под ключевые запросы.

2) Нужны тексты на сайтЫ по ремонту техники.

Работы много. Но делать ее нужно качественно. Тексты должны быть 100% уникальные.

Оплата за 1wmz/1000 символов

В заявках ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите сколько можете написать в день текстов. Не нужно предлагать цены выше той, что я указал. Работы много поэтому цена такая.