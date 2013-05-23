Тексты по тематике Газель и ремонт техники

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок286 просмотров

1) Нужны тексты на сайт по газелям.

Каждый текст по 2 тыс символов. Под ключевые запросы.

2) Нужны тексты на сайтЫ по ремонту техники.

Работы много. Но делать ее нужно качественно. Тексты должны быть 100% уникальные.

Оплата за 1wmz/1000 символов

В заявках ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите сколько можете написать в день текстов. Не нужно предлагать цены выше той, что я указал. Работы много поэтому цена такая.

12 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vadim_doom
Вадим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$12
1 день
Работа выполнена быстро и качественно.
Спасибо за предоставленную работу, буду рад сделать для вас еще несколько заказов.

Заявки фрилансеров

vadim_doom
Вадим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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