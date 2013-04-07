Реформирование государственных внебюджетный фондов

Требуется выполнить эссе (статью) на тему "Реформирование государственных внебюджетных фондов в РФ" объемом 3-4 страниц в срок до среды 10.04.2013г. (вечером вторника работа должна быть готова). В статье необходимо рассмотреть реформы каждого фонда (3 штуки), выделить проблемы, сформулировать выводы. Оригинальность по eTxt не ниже 75%.