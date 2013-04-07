Требуется составить описание разделов интернет-магазина одежды. не менее 1.000 знаков на одно описание. Разделов 13. 60 руб за одно описание. Оставляйте заявки, только если вы свободны и сможете сдать работу завтра-послезавтра.
Реформирование государственных внебюджетный фондов
Требуется выполнить эссе (статью) на тему "Реформирование государственных внебюджетных фондов в РФ" объемом 3-4 страниц в срок до среды 10.04.2013г. (вечером вторника работа должна быть готова). В статье необходимо рассмотреть реформы каждого фонда (3 штуки), выделить проблемы, сформулировать выводы. Оригинальность по eTxt не ниже 75%.
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